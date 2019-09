Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Anche la Juventus su Muriqi”

Piace Vedat Muriqi, a tanti club europei. Sull'attaccante kosovaro in forza al Fenerbahce c'è la Lazio, ma anche Fiorentina, Napoli, Tottenham e non solo. Come riporta il portale turco Sabah, la punta sarebbe finita nei radar anche della Juventus. Una concorrente non da poco, che di certo non avrà intenzione di mettersi in coda e stare a guardare. Dalla Turchia infatti sono sicuri: il club bianconero invierà degli osservatori nella penisola per la sesta giornata di Super Lig turca, turno nel quale il Fenerbahce sarà impegnato nel derby con il Galatasaray il prossimo 28 settembre. I 3 gol in 5 partite di Muriqi hanno portato in dote ai canarini 9 punti - bottino da portafortuna -, così come la sua rete contro la Repubblica Ceca sta permettendo al Kosovo di sognare Euro 2020. Insomma, Vedat non sta passando inosservato e per lui potrebbe scatenarsi un'asta. Chissà se bisognerà aspettare l'estate o se qualcosa si muoverà già nel calciomercato invernale.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - PARMA

TORNA ALLA HOMEPAGE