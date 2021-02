Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "I biancocelesti su Dorukhan Tokoz"

La sessione invernale si è conclusa da poco, ma il calciomercato non dorme mai. Il quotidiano turco Milliyet riporta la notizia dell'interesse della Lazio per un calciatore del Besiktas. Si tratta di Dorukhan Tokoz, centrocampista difensivo classe '96 il cui contratto scadrà a giugno. Il giocatore avrebbe già rifiutato un offerta per il rinnovo e ora si sta guardando intorno. Su di lui ci sarebbero anche Udinese e Real Betis, ma l'occasione di prenderlo a parametro zero nella prossima finestra di mercato ha attirato anche Tare e Lotito per regalare a Inzaghi un nuovo vice Leiva.