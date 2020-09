Calciomercato Lazio, il Bari punta in alto e mette nel mirino Maistro

Dopo il salto tra i professionisti, il Bari non vuole perdere tempo e sogna direttamente la promozione in Serie B. Per farlo il presidente De Laurentis deve metter su una squadra competitiva e all'altezza. Ecco perché gravitano intorno all'ambiente barese i nomi dei giovani più promettenti in circolazione. Tra questi c'è anche Fabio Maistro, centrocampista classe '98 di proprietà della Lazio e nel giro dell'Under 21. Dopo il prestito alla Salernitana, Maistro potrebbe andare a farsi le ossa in Serie C, in una realtà sempre più in crescita come quella del Bari.

Lazio, a te Muriqi: combattente sul campo segnato da un'infanzia in guerra

DIRETTA - Calciomercato Lazio, Fares e Muriqi pronti a sbarcare a Roma. Prossimo colpo in difesa?

Torna alla home page