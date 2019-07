Calciomercato Lazio, l'Eintracht insiste per Hinteregger: offerti 10 milioni

Il calciomercato della Lazio è già entrato nel vivo. In difesa è stato acquistato Denis Vavro dal Copenaghen e si sta lavorando per la cessione di Wallace. Radu è finito ai margini del progetto: molto probabile quindi che la Lazio intervenga ancora per potenziare il reparto difensivo. Hinteregger è uno dei nomi presenti sulla lista del ds Tare. Sul calciatore però è molto forte l'interesse dell'Eintracht, squadra con la quale Hinteregger ha giocato gli ultimi 6 mesi in prestito. L'Augsburg valuta il calciatore 13 milioni di euro e - secondo le informazioni riportate da Kicker - avrebbe rifiutato l'offerta di 10 milioni delle "aquile tedesche". La Lazio monitora la situazione e attende il momento giusto.

