Calciomercato Lazio, Miranchuk verso il Manchester United: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Una voce dalla Russia e nulla più, lo si era già intuito. Troppo alte le richieste della Lokomotiv Mosca, troppo folta e agguerrita una concorrenza che vedeva in prima linea la Juventus di Agnelli. Ma, come riporta Tuttomercatoweb.com, non saranno i bianconeri a spuntarla. Secondo il noto portale di mercato Aleksey Miranchuk, trequartista della Lokomotiv che ha impressionato ai Mondiali 2018 e in Champions League, sarebbe ormai destinato al Manchester United. I Red Devils stanno patendo più di qualche carenza in attacco e per questo a gennaio dovrebbero preparare l'assalto al russo. La cifra per strapparlo alla al suo club? “Solo” 40 milioni. Un ammontare di gran lunga fuori dalla portata della Lazio. Che, comunque, difficilmente interverrà sul mercato già in questo inverno.

