Calciomercato Lazio | Non solo l'Inter: su Gila c'è anche un'altra big di A

© foto di Daniele Buffa

Tutti vogliono Mario Gila. A suon di grandi e continue prestazioni con la maglia della Lazio, il centrale ha attirato l'interesse di diverse big italiane ed europee. A partire dal Real Madrid, in cui è cresciuto, fino ad arrivare all'Inter, come riportato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore, però, lo spagnolo sarebbe finito nel mirino anche di un'altra squadra di Serie A. Secondo quanto raccolto da Milanlive.it, si tratterebbe del Milan. La dirigenza rossonera, infatti, avrebbe individuato il classe 2000 come il perfetto sostituto di uno tra Tomori e Thiaw, entrambi in uscita (su di loro c'è la Premier League).