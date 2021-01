Calciomercato Lazio, occhi in Norvegia: nel mirino c'è Mannsverk

La Lazio ci sta pensando davvero, può diventare un’operazione concreta. Nel mirino di Tare c’è Sivert Mannsverk. È un centrocampista norvegese, è giovanissimo, compirà 19 anni il prossimo maggio, ma è già il capitano del Sogndal attualmente terzo nella seconda divisione norvegese. Personalità, talento, buon fisico. Mannsverk nell’ultima stagione ha collezionato 28 presenze e quattro gol. È un centrocampista centrale, in patria lo paragonano a Sander Berge, la Norvegia sta sfornando talenti, più in vista è ovviamente Erling Haaland, ma ce ne sono diversi ormai in vetrina da Sørloth, Ødegaard, Hauge, fino ad arrivare ad Ajer e Berge. È una generazione d’oro, nonostante il flop della mancata qualificazione a Euro 2021. In Norvegia, però, sono convinti d’avere il futuro tra le mani, di poter inserire nuovi talenti a questi già sulla ribalta. Tra questi proprio Mannsverk.

SITUAZIONE - Il ragazzo ha attirato su di sé gli occhi di diversi estimatori. La Lazio s’è mossa, ha avuto diversi contatti con agenti e intermediari, chissà che non decida di affondare il colpo nelle prossime settimane, il ragazzo viene valutato poco meno di due milioni, non è una cifra banale per un giovanissimo. Diventerebbe un acquisto in prospettiva, da far adattare in Primavera, si può pensare anche a un prestito alla Salernitana, da capire se il giocatore eventualmente verrebbe preso ora o a giugno. Ma occhio alla concorrenza. Soprattutto estera. Su Mannsverk c’è l’Ajax, la rete degli scout dei Lancieri ha cerchiato in rosso il nome del mediano, è quasi un certificato di qualità. Il nome Ajax attira, ma è soprattutto il loro modo di lavorare con i giovani che può sedurre. Non solo. È da segnalare anche l’interesse del Bologna, da sempre attento al mercato scandivano come testimoniano le operazioni Skov Olsen, Svanberg e Baldursson. Radar accesi anche in Premier, su Mannsverk si sono mosse Brighton, Aston Villa e Arsenal. Insomma la concorrenza è tanta, di livello, ma la Lazio s’è iscritta alla corsa.



Pubblicato 31/12/2020

