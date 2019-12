Calciomercato Lazio, per Amrabat c'è la fila: anche la Roma su di lui

Non solo Inter e Napoli, con la Fiorentina sullo sfondo. C'è anche la Roma su Sofyan Amrabat, centrocampista del Verona e oggetto del desiderio di mezza Serie A. Brama alla quale la Lazio non fa eccezione. Il marocchino è un profilo che dalle parti di Formello piace eccome, anche se per ora non si è andati oltre il semplice sondaggio. Il ds Tare ha chiesto informazioni per poi defilarsi e osservare le mosse della concorrenza. In tante fanno sul serio, e l'Hellas si sta ingolosendo. La guerra per Amrabat è partita, base d'asta: 15 milioni. Tanti, troppi probabilmente. Ma è una cifra che non ha spaventato i giallorossi, desiderosi di rinforzare una linea mediana del campo fin troppo fragile e martoriata dagli infortuni. A riportarlo è Radio Radio. In ogni caso si parlerebbe di un affare programmato per giugno, la prima data utile per il trasferimento del marocchino (al momento in prestito al Verona dal Bruges, ndr). Per questo appare comunque difficile un affondo tanto precoce della Roma che, piuttosto, necessiterebbe di rinforzi urgenti già dal mercato di gennaio.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

PRIMAVERA - LAZIO, NAPOLI RIBALTATO E 3 PUNTI D'ORO

TORNA ALLA HOMEPAGE