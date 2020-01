Calciomercato Lazio, preso Distefano dal Catania: rinforzo per la Primavera

Si chiama Gian Marco Distefano, ha appena compiuto 19 anni (classe 2000) e gioca nel Catania Primavera. Ancora per poco, perché - come riporta il tempo.it - il giovane attaccante è atteso a Roma nelle prossime ore per firmare un contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni. I due club stanno limando alcuni dettagli sulla formula del trasferimento, ma l'operazione dovrebbe andare in porto. Distefano può fare sia il centravanti che l'esterno d'attacco: rappresenterà un'opzione in più per il reparto offensivo di Menichini. La Lazio quindi, dopo aver bloccato Escalante per giugno, mette a segno il secondo colpo di mercato durante la sessione invernale.

Calciomercato Lazio, biancocelesti su Advincula

Lazio - Cremonese, le probabili formazioni

TORNA ALLA HOMEPAGE