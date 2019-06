Calciomercato Lazio, spunta Baptiste Santamaria per il centrocampo

Spunta un nuovo nome per il centrocampo della Lazio: Baptiste Santamaria. Centrocampista francese di proprietà del Rangers: è un classe 1995 su cui aveva messo gli occhi la Fiorentina lo scorso anno. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, la società biancoceleste e l'Udinese si sarebbero messe in contatto con l'entourage del calciatore in queste settimane. Il giocatore francese, soprannominato "marathonian" per le sue incredibile doti fisiche, ha collezionato 38 presenze e un gol nell'ultima stagione in Ligue 1.

Calciomercato Lazio, Vavro: altro indizio social

Calciomercato Lazio, pressing per Lazzari

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 28 giugno alle ore 18:35