Calciomercato Lazio, spunta Ounas per l’attacco. Ma il Napoli…

Durante la stagione appena conclusa ha collezionato 26 presenze tra campionato e coppe, realizzando 4 reti e un assist. Stiamo parlando di Adam Ounas, 22 enne esterno del Napoli. Una giovane promessa che vorrebbe ritagliarsi uno spazio un po’ più ampio nel campionato italiano. Stando a quanto riporta Fennec Football, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul talento algerino. C’è da convincere però la dirigenza partenopea che, per Ounas, avrebbe già in mente un piano: inserirlo come pedina di scambio per arrivare a De Paul dell’Udinese. Ovviamente la Lazio rappresenta una piazza più appetibile rispetto a quella friuliana, anche per quanto riguarda i palcoscenici europei. Ecco perché, in tal senso, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva.

