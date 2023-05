Calciomercato Lazio, Uribe cambia idea: ecco dove potrebbe andare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non si fermano le voci dal Portogallo per Mateus Uribe, centrocampista del Porto che in estate si libererà a parametro zero. Stando alle precedenti indiscrezioni, provenienti dalla penisola lusitana, il regista colombiano sembrava molto vicino al trasferimento alla Lazio, ma è ancora dal Portogallo che, a poche ora di distanza, arriva la smentita. Secondo quanto riporta O Jogo, infatti, Uribe starebbe prendendo in sera considerazione un'offerta arrivata dal Qatar di 3,5 milioni di euro annui, cifra che supera anche quella che era la sua richiesta iniziale di 3 milioni di euro. Il classe 1991 preferirebbe restare in Europa, ma, nonostante l'interesse non manchi, nessuno sarebbe disposto ad accontentare le sue richieste. Il Fulham in Inghilterra, la Lazio e l'Inter in Italia, sono le squadre che avrebbero chiesto informazioni.

L'OFFERTA DELLA LAZIO - I biancocelesti, in questo senso, si sarebbero spinti anche oltre presentando una prima offerta che, stando a quanto arriva dal Portogallo, sarebbe stata rispedita al mittente. Uribe, infatti, non sembrerebbe convinto di quanto proposto dai biancocelesti che, con lo scopo di arrivare ai 3 milioni di euro da lui voluti, avrebbero inserito bonus che a detta sua sarebbero troppo complicati da raggiungere. E' così che, in questa situazione, il centrocampista colombiano sarebbe pronto a dire di 'sì' al Qatar, rinunciando al proseguo della sua carriera in Europa.