RIVIVI DIRETTA - Calciomercato Lazio | Arriva solo Gigot. Via Casale e Cataldi

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Si chiude il mercato della Lazio. Nell'ultimo giorno è arrivata l'ufficialità di Gigot in entrata, mentre in uscita Casale è andato al Bologna e Cataldi alla Fiorentina. Ancora da piazzare gli esuberi Akpa-Akpro, Basic e Andre Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 23.40 - L'Hajduk Spalato ci prova per Basic. Per chiudere l'operazione c'è tempo fino a mercoledì.

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Ultimo disperato tentativo della Lazio per Folorunsho. Proposto al Napoli un prestito gratuito con diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 - Non si muove una foglia. Mercato in entrata chiuso, non ci saranno altri innesti. In questi ultimi minuti che ci separano dalla mezzanotte forse si muoverà qualcosa in uscita.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Niente scambio tra Lazio e Verona per Faraoni. Saltata la trattativa che vedeva coinvolti anche Basic e Akpa.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Ipotesi scambio tra Lazio e Verona, con Faraoni che tornerebbe a Roma e uno tra Akpa-Akpro e Basic in direzione opposta.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Arriva anche il comunicato della Lazio sulla cessione di Casale al Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 18.03 - Nicolò Casale è ufficialmente un nuovo giocatore del Bologna. Pochi minuti fa è stato depositato il contratto che lo rende di fatto un nuovo elemento del gruppo rossoblu. Qui tutti i dettagli della trattativa.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 - Colpo in entrata per la Primavera biancoceleste. Fatta per l'arrivo a titolo definitivo di Ricardo Bordon, fratello di Filipe pilastro della squadra di Sanderra. Calciatore a Formello per la firma sul nuovo contratto.

AGGIORNAMENTO 14:50 - Lazio al lavoro per Folorunsho, si cerca l'intesa definitiva con il Napoli. Nelle ultime ore accostato ai biancocelesti anche Sandi Lovric dell'Udinese, ma la società smentisce l'interessamento.

AGGIORNAMENTO ORE 13.40 - Ci siamo per il passaggio di Cataldi alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO ORE 12:10 - Ore calde per il futuro di Danilo Cataldi, in bilico fin dall'inizio della sessione estiva di mercato. Sul centrocampista ci sarebbe la Fiorentina che avrebbe intavolato la trattativa con il club biancoceleste.

CALCIOMERCATO LAZIO - Ultimo giorno di mercato estivo, alla mezzanotte del 30 agosto il gong finale. Sono ore frenetiche in cui i club stanno cercando di concludere gli ultimi affari sia in entrata sia in uscita. In casa Lazio, dopo Gigot sbarcato nella nottata a Fiumicino, si parla ancora di Folorunsho. Un’operazione sul filo. Il giocatore desidera vestire la maglia biancoceleste, ma fin quanto è disposto ancora a attendere? Considerando il rischio di restare al Napoli da indesiderato. Altri nomi accostati al club capitolino, sempre per il centrocampo, sono quello di Arthur, in uscita dalla Juve, e Fazzini dell’Empoli. Sul fronte delle uscite, si è concretizzato il trasferimento di Casale al Bologna. Il difensore ha già effettuato le visite mediche e ora si attendono solo la firma e l’ufficialità. Restano ancora in attesa di una destinazione gli esuberi: Hysaj, Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson.

Pubblicato il 31/08 alle 00.00