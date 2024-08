Calciomercato Lazio | Akpa Akpro in uscita: il Venezia brucia le altre?

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve cedere i calciatori ai margini del progetto. Tra questi c'è Akpa Akpro che ha parecchie richieste in Serie A. L'ivoriano ha espresso la volontà di tornare a Monza, ma nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centrocampista potrebbe andare in una destinazione a sorpresa. Il Venezia, infatti, potrebbe superare in volata Verona, Empoli e Monza.