Calciomercato Lazio | L'ultimo tentativo per Folorunsho: l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha chiuso il proprio mercato in entrata e non farà più operazioni in tal senso. La società biancoceleste ha deciso, nonostante la partenza di Danilo Cataldi, di non aggiungere pedine allo scacchiere di Marco Baroni che ora sarà chiamato a lavorare con quel che ha. Tuttavia, la società capitolina in queste ore avrebbe provato un ultimo tentativo per convincere il Napoli a cedere Folorunsho, presentando però, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, un'offerta ben al di sotto delle aspettative dei partenopei e impostata sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto, respinta come prevedibile dai campani.