AURONZO GIORNO 11 - Lotito e il bagno di folla: la risposta ai tifosi sugli abbonamenti

AURONZO - Bagno di folla ad Auronzo di Cadore al termine della seduta d'allenamento pomeridiana. L'intera squadra ha raccolto l'abbraccio dallo Zandegiacomo: praticamente tutti i calciatori si sono fermati sotto la tribuna per firmare autografi e scattare foto. Con loro anche il presidente Lotito, arrivato nelle ultime ore sotto le Tre Cime di Lavaredo. I sostenitori hanno riservato anche a lui un'accoglienza in grande stile. Firme e selfie per il patron biancoceleste, chiamato in causa anche sul mercato. Ricevuti i complimenti per gli acquisti portati a termine, il presidente ha fatto una sorta di appello ai tifosi, chiedendo loro di rispondere in maniera più massiccia alla campagna abbonamenti: "Sì, ma gli abbonamenti quando li fate?". E ancora, un tifoso chiede: "C'è aria di cambiamento?". Lotito risponde senza esitare: "Sì, ma contano solo i risultati. Stiamo ancora a 8500 abbonamenti contro i 36 mila della Roma". Sogni e prospettive che si costruiscono dalle passioni. Oggi l'affetto dei tifosi ha emozionato anche il patron della Lazio. Il tempo delle tensioni sembra più lontano. Nell'augurio di Lotito si legge tutta la sua voglia di sfida. A partire dalla rivale storica cittadina. Sorride Lotito: sogna una grande Lazio. (CLICCA QUI O SCORRI A FINE ARTICOLO PER IL VIDEO)

Pubblicato il 16/07 alle 19.15