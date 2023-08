Calciomercato Lazio | Isaksen, il ragazzo nato per il dribbling - VIDEO

Accelera, frena, sterza, dribbla, corre e allunga. La Lazio ha finalmente trovato il rinforzo per le corsie offensive. In arrivo Isaksen dal Midtjylland. Cresciuto nelle giovanili ed esploso definitivamente nella prima squadra danese, il classe 2001 è nato con il dribbling nel sangue. Praticamente ha scartato anche l'ostetrica appena ha visto la luce. I video più virali in Danimarca lo vedono protagonista di azioni in solitaria sulla fascia dove ubriaca avversaria e taglia il campo da destra per andare sul suo piede forte, il mancino. Ma nel suo bagaglio c'è anche la finta sulla destra per andare sul fondo. Isaksen sa fare più o meno tutto con il pallone tra i piedi, con Sarri imparerà molto anche nella fase di non possesso e nei movimenti senza palla. Un diamante ancora da plasmare nelle mani del Comandante. Specialità della casa? Il tunnel. Probabilmente gli servirà un po' di tempo per ambientarsi nel calcio italiano ed entrare al meglio negli schemi del mister. Una cosa è certa però: con lui in campo i tifosi laziali si divertiranno.

Coming soon to Lazio… Gustav Isaksen



He is a baller



( @antidisfattista)



pic.twitter.com/CexEWyEzPy — Jerry Mancini (@jmancini8) August 2, 2023