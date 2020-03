Immobile, Jessica e... Acerbi. Ciro: "Chi preferisco? Tu amore, ma non dirlo al Leone..."

Continua il triangolo amoroso tra Ciro Immobile, la moglie Jessica e Francesco Acerbi. Nel corso della diretta Instagram fatta dalla moglie dell'attaccante della Lazio, tanti utenti hanno menzionato il difensore: "Acerbi o Jessica? Dipende da cosa devo fare. Amore lo sai che preferisco te, ma non posso dirlo, il Leone è solo a casa". Poi, rivolto alla moglie: "Acerbi mi capisce, mi fa fare tutto quello che voglio, mica come te". Momenti di ironia in giorni di difficoltà per tutti gli italiani, che stanno vivendo quest'inedito weekend tra le mura di casa. E a Jessica la situazione inizia a non piacere: "L'ho perso, non ho più un marito. Tutto il giorno a giocare alla PlayStation, non si fa altro". Le lamentele della Melena, però, non finiscono qui: "Ciro è così, quando mi vede in pigiama e senza trucco mi dice che sono bellissima, quando mi preparo... zero. Perché fai così?". Le donne di casa si alleano contro Ciro, che ammette "Mattia è l'unico che mi capisce". Poi, rivolgendosi alla primogenita: "Non passare davanti alla televisione, Michela. Ma che quando vedi i 'Me contro te' passo davanti?". Infine, un'ultima frase che farà indubbiamente piacere ai tifosi biancocelesti. Invitato da un utente a trasferirsi tra le fila del Milan, è la stessa Jessica a prendere parola: "No, stiamo bene alla Lazio".

Pubblicato il 14/3