Cagliari - Lazio, Simeone all'intervallo: "Che rabbia, le partite vanno chiuse"

Sbaglia l’approccio la Lazio alla Sardegna Arena e nel posticipo di Serie A, dopo quarantacinque minuti, è il Cagliari in vantaggio 1-0. Decisivo in apertura un mancino del Cholito Simeone sugli sviluppi di una rimessa laterale. Poi prima del duplice fischio miracoloso Strakosha che nega il raddoppio a Nainggolan. Simeone ha commentato così il primo tempo ai microfoni di Sky Sport: “Le partite non finiscono mai, dobbiamo chiuderla. Sono arrabbiato, ma manca ancora tutta la ripresa. L’esultanza di mio padre? Non era per la Lazio, ormai lo faccio sempre. Più sono arrabbiato, più ho energia. Ora dobbiamo essere bravi a chiudere gli spazi e non perdere la palla quando abbiamo il possesso”.

