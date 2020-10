Il Crotone ferma la Juventus: 1-1 rosso a Chiesa, il Var annulla la doppietta a Morata

Brutto stop per la Juventus in casa del Crotone. La squadra di Pirlo non va oltre l'1-1 contro la compagine di Stroppa. I padroni di casa passano in vantaggio al 12' con il calcio di rigore trasformato da Simy. Dopo poco i bianconeri agguantano il pareggio con la rete di Morata a cui nella ripresa viene annullato per fuorigioco anche la rete che avrebbe portato al vantaggio della Juventus. Brutto esordio invece per Federico Chiesa che al 60' viene espulso per un pestone ai danni di Cigarini.

