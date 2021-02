Maggiore più Bastoni, lo Spezia manda ko il Milan di Pioli

Lo Spezia di Italiano compie l'impresa e batte la prima in classifica ovvero il Milan di Stefano Pioli. Una gara interpretata in modo perfetto dai padroni di casa che hanno saputo soffrire, anche se in realtà i rossoneri non hanno creato moltissime occasioni da gol, e poi hanno saputo approfittare e colpire al momento giusto. Succede tutto nella ripresa con Maggiore che apre le marcature e poi con Bastoni che firma il raddoppio e segna anche la sua prima rete in Serie A, lui che è ligure di nascita. Campionato quindi ufficialmente riaperto e sfida di domani tra Inter e Lazio che si fa ancor più importante. Lo Spezia intanto sale a 24 punti in classifica.

