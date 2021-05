Napoli, poker allo Spezia e secondo posto momentaneo conquistato

Vittoria importante quella maturata nel pomeriggio di oggi per il Napoli di Gattuso che ha battuto lo Spezia imponendosi per 1-4. Decisive le reti di Zielinski, la doppietta di Osimhen e la rete finale di Lozano. A niente serve alla squadra di Italiano la rete di Piccoli sul momentaneo 1-3. Partenopei che salgono quindi a quota 70 punti in classifica, secondi momentaneamente, liguri che rimangono invece a 34 e che dovranno ancora lottare per non retrocedere.



Nel secondo anticipo del sabato solo un pareggio tra Udinese e Bologna. I friulani passano in vantaggio con il gol di De Paul, la squadra di Mihajlovic la pareggia con il rigore trasformato da Orsolini.

