Serie A, Atalanta poker a Empoli: due pareggi per Udinese e Genoa contro Bologna e Sassuolo

La Serie A è ripartita dopo la sosta per le Nazionali e dopo gli anticipi di ieri, tra cui la Lazio che ha battuto l'Inter per 3-1 all'Olimpico, nella giornata di oggi alle 12:30 il Cagliari si è imposto sulla Sampdoria per 3-1 e alle 15:00 sono scese in campo anche Udinese - Bologna, Genoa - Sassuolo e Empoli - Atalanta. Solo 1-1, non senza polemiche, alla Dacia Arena dove succede tutto nella ripresa: al vantaggio firmato Barrow ha infatti risposto Betuncal al minuto 82'. Proprio dalla rete del pareggio è nata la polemica sollevata da Mihajlovic che reclama un fallo di Becao su Skorupski nell'azione che poi porta alla rete. Friulani che finiscono il match in dieci per l'espulsione di Pereyra.

Altro pareggio anche tra Genoa e Sassuolo in una gara scoppiettante e ricca di gol. La doppietta di Scamacca in 20 minuti esalta i neroverdi che però si fanno recuperare dalla squadra di Ballardini che va a rete prima con Destro e poi con Vasquez. Tutto facile invece per l'Atalanta di Gasperini , che aggancia la Lazio in classifica, che si impone per 1-4 sull'Empoli: super Ilicic segna la sua personale doppietta, poi un'autorete di Viti e infine il sigillo di Zapata. A nulla vale la rete firmata da Di Francesco al 30' del primo tempo.

Lazio - Inter, Milinkovic firma il tris: l'esultanza di Akpa Akpro è virale! - VIDEO

Lazio - Inter, l'orgoglio di Pedro: "Fiero di questa squadra". Poi indica la via... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE