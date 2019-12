Serie A, il Napoli non vince neanche a Udine: la nuova classifica

Settima partita senza vittorie, nove contando anche il cammino in Champions League. Il Napoli non vince più. Gli ultimi sorrisi a ottobre con i successi contro Verona e Salisburgo, poi ritiri, multe, dissidi interni e polemiche. E soprattutto un digiuno da tre punti proseguito anche alla ‘Dacia Arena’. Contro l’Udinese la squadra di Ancelotti, sempre più in discussione, pareggia 1-1. A passare in vantaggio è l'undici di Gotti che la sblocca alla mezz’ora grazie a un diagonale di Lasagna. Nella ripresa la reazione azzurra porta al pari firmato dal sinistro di Zielinski e a una grande spinta nella fase finale. Non abbastanza per ritrovare il successo e riavvicinarsi all’Europa. L’Atalanta è a sette punti, la Roma a otto con Cagliari e Lazio che potrebbero creare un ulteriore solco in caso di successo.