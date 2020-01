Serie A: il Var condanna Okaka, non De Paul. L'Udinese passa a Lecce

Ah, che strano il calcio in epoca Var. Strano e crudele, a volte, come con Stefano Okaka. Due volte in gol, due volte impazzito di gioia con i tifosi. E in entrambi i casi fermato dall'oggettività delle telecamere per fuorigioco. L'Udinese passa meritatamente a Lecce, ma non grazie al suo sfortunato centravanti. Al Via del Mare la decide una perla, la seconda consecutiva, di Rodrigo De Paul. Controllo di tacco, doppio palleggio in dribbling e staffilata sotto la traversa di Gabriel. Tutto questo all'88' dopo una ripresa dominata dai bianconeri e un primo tempo di noia. Il bel gioco della squadra di Liverani, giustamente elogiato dagli addetti ai lavori, pare non esserci più. I giallorossi si sono seduti sul proprio buon avvio di campionato e adesso sono solo a +1 dalla zona retrocessione. Una statistica in particolare li condanna: con questa sconfitta, il Lecce ha chiuso il proprio girone d'andata di partite in casa (giocherà l'ultima prima del giro di boa a Parma, ndr) senza mai vincere. Cinque pareggi e quattro sconfitte. Bene invece l'Udinese che con questa seconda vittoria consecutiva respira e sale a quota 21, a 7 lunghezze dal terzultimo posto.

