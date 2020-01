Calciomercato Lazio, Escalante esclude Guido Rodríguez: andrà al Betis Siviglia

Proseguirà in Europa la carriera di Guido Rodríguez, ma difficilmente alla Lazio. Il centrocampista dell’Argentina di Scaloni, reduce dalla profonda delusione causata dall’errore dal dischetto nella finale per il titolo Apertura contro il Monterrey, lascerà infatti il Club America per trasferirsi in Spagna nella sessione di gennaio. L’ex River Plate, Defensa y Justicia e Tijuana non ha rinnovato il suo contratto con il club messicano ed è vicino a un passaggio al Betis Siviglia. Los Béticos hanno alzato a 7 milioni di euro l’offerta per il mediano 25enne, avvicinandosi ai dieci chiesti dalla squadra di Mexico City che a giugno lo perderebbe senza incassare nulla. La Lazio, insieme al Getafe, era stata accostata già nei mesi scorsi al giocatore. Nello stesso ruolo, per la prossima estate, i biancocelesti tuttavia si sono assicurati a parametro zero un altro argentino con caratteristiche molto simili: Gonzalo Escalante. Per Rodríguez il futuro è la Spagna.

CALCIOMERCATO LAZIO, ESCALANTE DEVE SOLO FIRMARE

CALCIOMERCATO LAZIO, LE ULTIME TRATTATIVE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE