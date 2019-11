Serie A, l'Inter risponde alla Juventus: Conte schiaccia il Torino di Mazzarri

L’Inter risponde alla Juventus nel posticipo delle 20:45, facendo bottino pieno a Torino. Nulla da fare per la squadra di Mazzari, che poco ha potuto di fronte agli uomini di Conte. La pioggia cade incessante, il campo ne risente e diventa a tratti un pantano. Però si gioca, e dopo 12 minuti i nerazzurri passano subito in vantaggio con Lautaro Martinez, che scatta in campo aperto e batte Sirigu. Raddoppia l’Inter alla mezzora, con l’ex Lazio de Vrij: traversone di Biraghi, l’olandese appoggia in rete tutto solo sul secondo palo. Nella ripresa arriva subito il 3 a 0, questa volta è Lukaku a metterla dentro. Il Torino prova una timida reazione, ma non riesce a segnare nemmeno il gol della bandiera. Due infortuni nel corso della gara per entrambe le compagini: Belotti da una parte, costretto ad uscire dopo soli 15 minuti, Barella dall’altra. Il match termina 3 a 0 per l’Inter, che rimane in scia della Juventus a - 1 un punto.

