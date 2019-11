Serie A, la Juventus batte il Milan di misura: decide Dybala

Juventus - Milan chiude la dodicesima giornata di Serie A, un match che nella storia si è sempre confermato tra i più affascinante. Il primo tempo rimane in pieno equilibrio, con ritmi sostenuti. Partono meglio gli uomini di Sarri, il più pericoloso Higuain che impegna Donnarumma in più di un’occasione. Crescono con il passare dei minuti i rossoneri, pericolosi con Piatek e Paquetà. Nel secondo tempo di nuovo arrembanti i bianconeri, anche senza Ronaldo sostituito al minuto 55’. Le due compagini continuano a cercare il pertugio vincente per passare in vantaggio, senza però riuscire a fare veramente male all'avversario. Poi, al minuto 77', arriva la giocata del fuoriclasse. Higuain serve Dybala, che si libera come un fulmine da Romagnoli e brucia Donnarumma. Juventus in vantaggio, ma il Milan non ci sta. Gli uomini di Pioli provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo, impegnando Szczesny soprattutto da fuori area. Ad avere le occasioni più ghiotte però sono i biacnconeri. Prima con Higuain, che calcia alto da buona posizione. Poi con Dybala, al quale però risponde Donnarumma con un miracolo. Al triplice fischio il risultato è di 1 a 0. La Juventus torna prima in classifica, il Milan sempre più in crisi a soli 13 punti.

