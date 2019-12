Serie A, prima vittoria del Napoli di Gattuso: Sassuolo beffato nel finale

La domenica di Serie A si chiude con Sassuolo - Napoli. Dopo la prima sconfitta della gestione Gattuso, i partenopei scendono in campo per trovare la svolta. Eppure, il primo tempo dice altro. Al minuto 25 gli uomini di De Zerbi trovano il vantaggio con Traore, che infila al volo Meret dopo una bellissima giocata di Locatelli. Sontuosa la frazione giocata dai neroverdi, che rientrano negli spogliatoi con un meritato vantaggio. Nel secondo tempo il Napoli prova a scuotersi, e ci riesce al minuto 57: Zielinski serve Allan, che si gira dal limite con il destro e mette in rete. La squadra di Gattuso comincia a crederci, Callejon colpisce la traversa con un tiro di prima intenzione. E proprio Callejon trova il gol del vantaggio, che viene però annullato: sulla respinta di Pegolo, lo spagnolo è in fuorigioco. Gli sforzi degli azzurri vengono ripagati all'ultimo respiro: spizzata di Di Lorenzo su corne, Obiang per anticipare Elmas in spaccata devia nella propria porta. Al triplice fischio Gattuso può tirare un sospiro di sollievo, per lui sono i primi tre punti sulla panchina del Napoli.

