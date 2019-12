Serie A, spettacolo al Bentegodi: rimonta pirotecnica del Verona sul Torino

L'anticipo di questa domenica di Serie A ha visto andare in scena Verona - Torino. I granata sembrano da subito più ispirati, al minuto 28' riescono a passare in vantaggio con Berenguer: il gol viene però annullato con l'intervento del Var, in quanto Rincon aveva servito il compagno quando la palla già era uscita dalla linea di fondo campo. Ma la squadra di Mazzarri non molla, e con tenacia trova la rete dell' 1 a 0: Verdi serve sulla sinistra Ansaldi, il laterale calcia di forza sotto la traversa e gonfia la rete. Nel secondo tempo il Verona parte meglio, ma è di nuovo il Torino a colpire: Berenguer si mette in proprio, entra in area e calcia sul secondo palo trovando prima il legno e poi la rete. Ma non è finita, perché al 61' arriva anche il 3 a 0. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la sfera arriva sui piedi di Ansaldi: tiro potente e preciso che trova lo specchio e batte il portiere avversario. Dopo 8 minuti il Verona accorcia le distanze con un rigore realizzato da Pazzini, appena entrato. La squadra di casa tira fuori l'orgoglio, lottando su ogni pallone. E addirittura trova il secondo gol: Sirigu respinge miracolosamente sullo scatenato Pazzini, Verre si avventa sul pallone e deposita in rete. Il Torino è alle corde, la squadra di Juric si infiamma e riesce a trovare il miracoloso pareggio con Stepinski servito in area da Faraoni. Esplode il Bentegodi, il Verona è riuscito a rimontare 3 gol in una partita che sembrava essere ormai chiusa. Al triplice fischio il risultato è di 3 a 3.

