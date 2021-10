Serie A, un buon Torino non basta: il derby della Mole è della Juventus

Un derby tiratissimo fino alla fine quello giocato alle 18:00 tra Torino e Juventus, un derby deciso da una prodezza che ha di fatto indirizzato il risultato finale. Tanto Toro nella prima frazione di gioco, tanta Juve nella seconda e alla fine è Locatelli a regalare alla squadra di Allegri una vittoria importantissima in chiave classifica e ancor di più in una stracittadina. Dopo quella con il Chelsea quella di oggi è la seconda gara in cui i bianconeri non subiscono gol e anche la quarta vittoria consecutiva dopo quelle contro Spezia e Sampdoria. Juventus che sale a 11 punti, Torino che rimane fermo a 8.