Serie A, vittoria Bologna in extremis: cade il Brescia al Dall'Ara

La 22esima giornata di Serie A si apre con Bologna - Brescia. Il primo tempo è nettamente dominato dagli uomini di Mihajlovic, ma termina comunque in pareggio. Al 12' minuto tegola per i padroni di casa, con Sansone costretto a lasciare il campo per infortunio. Dopo diverse occasioni del Bologna, è addirittura il Brescia a trovare il vantaggio: Mbaye atterra Dessena in area, l'arbitro indica il dischetto. Il rigore viene poi trasformato da Torregrossa. Al termine della prima frazione, però, il Bologna riesce a pareggiare: cross di Mbaye, Orsolini incrocia con il destro. Nella ripresa il canovaccio non cambia, è sempre la compagine di Mihajlovic a cercare il vantaggio. E proprio all'ultimo respiro lo trova: calcio d'angolo, dormita della difesa lombarda e spaccata sottoporta di Bani. Al triplice fischio il Bologna può festeggiare i tre punti.

