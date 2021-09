Torino - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Archiviato il match contro il Cagliari la Lazio scenderà in campo giovedì nel turno infrasettimanale del campionato di Serie A in cui sfiderà il Torino. La gara sarà diretta dal signor Rosario Abisso (sez. di Palermo).

Assistenti: Tegoni – Vono

IV uomo: Marcenaro

V.A.R.: Orsato

A.V.A.R.: Vivenzi

PRECEDENTI - Il direttore di gara siciliano ha arbitrato i biancocelesti in dodici circostanze: il primo precedente risale al 20 agosto 2017, giorno in cui la compagine allora allenata da mister Simone Inzaghi pareggiò allo Stadio Olimpico di Roma contro la SPAL in occasione della prima giornata dell’edizione 2017/18 del campionato italiano di massima serie. Due stagioni fa, Abisso ha diretto i biancocelesti in quattro gare, nelle quali la Prima Squadra della Capitale ha ottenuto due vittorie (Parma e Bologna) ed altrettanti pareggi (Hellas Verona e Udinese). Nella scorsa annata ha invece diretto la sconfitta interna per 1-2 contro l'Hellas Verona e la vittoria per 2-1 in Lazio-Fiorentina. Sarà il suo secondo Torino-Lazio dopo il 3-1 in favore dei granata del 26 maggio 2019.

Strakosha, l’errore a Istanbul e l’abbraccio dei tifosi: il popolo laziale è dalla sua parte

Lazio, Cataldi gol e gesti da leader: ecco perché può diventare più di un'alternativa

TORNA ALLA HOME