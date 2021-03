Un buon Genoa all'Olimpico non basta: passa la Roma di misura grazie a Mancini

Vittoria della Roma nel lunch match dell'Olimpico contro il Genoa. La squadra di Balladrini è apparsa appannata, non brillante come spesso accaduto da quando il tecnico siede sulla panchina del grifoni. Per i giallorossi è decisiva la rete di Mancini arrivata con un colpo di testa al minuto 24'. Tanto basta alla squadra di Fonseca per portare a casa la vittoria. La Roma sale a 50 punti in classifica, il Genoa rimane a 27.

