Una buona Udinese non basta: poker della Juventus all'Allianz Stadium

Due gol annullati, quattro messi a segno dalla Juventus, uno dall'Udinese. La squadra di Pirlo inizia bene il 2021 e rialza la testa dopo la brutta sconfitta subita per mano della Fiorentina nell'ultimo match prima della sosta. La squadra di Gotti è la prima a passare in vantaggio con De Paul salvo poi vedersi annullare la rete dal direttore di gara per fallo di mano, le stessa cosa che poi nel secondo tempo accadrà a Ramsey nella rete che sarebbe stata del 3-0. I bianconeri giocano un buon primo tempo e con il solito Ronaldo passano in vantaggio. La prima frazione di gioco si chiude così nonostante gli ospiti non riuncino mai a giocare, gli errori però sono fatali e permettono nella ripresa alla Juve di raddoppiare con Chiesa e poi di calare il tris di nuovo con il portoghese. Nel mezzo una buona Udinese che colpisce anche due "legni" e che nonostante lo svantaggio non si arrende mai. Nel finale arriva anche il gol della bandiera firmato da Zeegelaar e il poker bianconero con il ritorno al gol di Dybala. La Juventus sale quindi al quinto posto in classifica, a 27 punti, a meno uno dal Napoli.

