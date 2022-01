Coppa Italia, Fiorentina show contro il Napoli: valanga di gol e cartellini rossi

Una gara incredibile quella tra Napoli e Fiorentina allo stadio Maradona. Una valanga di gol, tempi supplementari e cartellini rossi. Ad aprire le marcature ci pensa Vlahovic ma la gioia del gol dura poco perchè dopo soli tre minuti è Mertens a rimettere in pari il match. Nella seconda frazione di gioco la viola rimane in dieci per l'espulsione di Dragowski ma nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Italiano torna in vantaggio con la rete di Biraghi e vede la qualificazione salvo farsi rimontare ancora una volta da Petagna al 95°. Nel mentre però i padroni di casa rimangono prima in dieci per il rosso estratto ai danni di Lozano e poi in nove per quello di Fabian Ruiz.

Nei tempi supplementari non c'è gara: Venuti firma il 2-3 e poi la Fiorentina dilaga prima con Pjatek e poi con la rete del 2-5 siglata da Maleh. I viola incontreranno al prossimo turno l'Atalanta di Gasperini.