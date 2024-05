Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Immobile è stato visto a Nizza. Il Monaco..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è ufficialmente 'in ferie', dopo aver terminato la stagione 2023/24 questa domenica contro il Sassuolo. Molti calciatori sono partiti per le vacanze, prima ricominciare a luglio con il ritiro ad Auronzo di Cadore. Anche il capitano Ciro Immobile avrebbe lasciato la Capitale: come riportato da nicematin.com in Francia, lunedì sera sarebbe stato visto all'aeroporto di Nizza mentre si spostava verso il Principato di Monaco. Non è ancora chiaro esattamente il motivo per cui avrebbe lasciato l'Italia. In questo caso il portale francese, in chiave mercato, l'ha accostato al Monaco, club di Ligue 1 che di recente ha salutato l'attaccante Wissam Ben Yedder. Vista la qualificazione alla prossima Champions League i monegaschi potrebbero provare a ingaggiare il numero 17 biancoceleste.

L'idea di Immobile, però, come vi abbiamo raccontato, è quella di rimanere alla Lazio anche la prossima stagione. L'aveva confermato, tra l'altro, nella sua ultima uscita di fronte ai giornalisti al Circolo Due Ponti. Vuole ancora rendersi utile dando il proprio contributo e continuando a scrivere la storia del club laziale. Aveva cancellato ogni dubbio anche il suo agente Alessandro Moggi, chiarendo che il futuro del centravanti sarà ancora in biancoceleste. Al momento, quindi, si tratta solamente di rumors che non trovano corrispondenze rispetto a quanto svelato dai protagonisti e da quanto vi abbiamo svelato.