Calciomercato Lazio, Giroud rinnova con il Chelsea: avanti fino al 2021

Niente Giroud a parametro zero. Almeno non durante la prossima estate. Come vi avevamo anticipato a inizio aprile, il Chelsea avrebbe esercitato l'opzione di rinnovo del francese campione del mondo. Il centravanti classe 1986 - come riporta Gianlucadimarzio.com - obiettivo di Lazio e Inter fino all'ultimo giorno del mercato di riparazione, continuerà a essere sotto contratto con i Blues fino al 2021. Nonostante il pressing di Conte, Giruod avrebbe ceduto alle lusinghe del suo attuale club. I biancocelesti continueranno comunque a seguire gli sviluppi, ma adesso i margini della trattativa si complicano ulteriormente. Da oggi Giroud non è dunque più prendibile a scadenza, ma sarà necessario intavolare una nuova trattativa con il Chelsea.

Pubblicato il 24/04 alle ore 17:30