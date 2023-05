Calciomercato Lazio, Luka Romero rivela: "Sono in trattativa con un club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi alle 23, orario italiano, l’Argentina U-20 farà il suo esordio nel mondiale di categoria contro l’Uzbekistan. È prontissimo per questa esperienza Luka Romero, lo ha mostrato nei giorni precedenti con un post sui social. Il biancoceleste ha salutato in anticipo i suoi compagni a Formello, ha lasciato la Capitale e le possibilità di rivederlo sono ridotte al minimo. Il suo contratto è in scadenza e, dato il mancato accordo per il rinnovo, a giugno non sarà più un giocatore della Lazio. A poche ore dal fischio d’inizio della sfida con la selezione, l’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni a Infobae. Durante l’intervista ha ricevuto la maglia del Quilmes, squadra in cui ha militato suo padre e che rievoca in lui dolci ricordi. Restando sull’argomento poi, gli è stato chiesto se fosse in trattativa con il club e il diciottenne ha rivelato: “Sì, la verità è che sì. Mi rende molto felice vedere la maglia con cui ha giocato mio padre. Il Quilmes mi rende felice”

FAMIGLIA - "Vengo sempre a trovare la mia famiglia quando ho tempo. È la cosa più importante per me. Ora che sono lì, non abbiamo molti giorni liberi. Quando vengo qui con la Nazionale, cerco sempre di andare a trovarli. Dopo l'amichevole dell'altro giorno, sono andato a Quilmes per vedere la mia famiglia. Abbiamo una casa, ma cerco di stare dai miei zii per poter stare con loro e divertirmi. Cerco di vederli, di passare un po' di tempo con loro".

