Caos calendari, due ipotesi: Atalanta - Lazio a rischio data da destinarsi

Le quattro partite disputate della 26esima giornata hanno lasciato in eredità il primato in classifica della Lazio, in attesa dei recuperi. Ciò che sta creando problemi invece è il rinvio delle altre sei sfide, formalmente fissate al 13 maggio, ma al centro di una discussione che potrebbe stravolgere il calendario. Dopo la convulsa giornata di ieri al momento restano in piedi due ipotesi, che verranno discusse fino alla decisione finale nell'Assemblea di Lega di mercoledì: la prima prevede i recuperi il 13 maggio e uno spezzatino della prossima giornata tra sabato, domenica e lunedì, la seconda (quella più accreditata) uno slittamento di una settimana del calendario e i recuperi anticipati al prossimo weekend. In tutto ciò infatti va considerato il decreto firmato ieri dal governo che impone le porte chiuse in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto almeno fino all'8 marzo. E da sabato scorso è chiaro che il punto di partenza di tutto è evitare (fin quando possibile) le porte chiuse.

PRIMA IPOTESI - Questo scenario prevede il mantenimento del 13 maggio come data per i recuperi della 26esima giornata e la spalmatura della 27esima da sabato fino a lunedì, a decreto scaduto. Tra sabato e domenica si giocherebbero Genoa - Parma, Torino - Udinese, Fiorentina - Brescia e Roma Sampdoria, mentre a lunedì insieme a Lecce - Milan (già prevista in quella data) slitterebbero Inter - Sassuolo, Bologna - Juventus, Verona - Napoli e Spal - Cagliari per garantire le porte aperte, a meno di un nuovo decreto. Atalanta - Lazio però non potrebbe essere spostata a lunedì 9 visto che la squadra di Gasperini sarà impegnata il 10 a Valencia in Champions League. Con l'esclusione delle porte chiuse, l'unica soluzione sarebbe il rinvio a data da destinarsi.

SECONDA IPOTESI - Questo scenario invece prevede lo slittamento di una settimana del calendario della Serie A con l'introduzione del turno infrasettimanale il 13 maggio. Atalanta - Lazio, così come tutte le altre partite della 27esima giornata, verrebbero giocate nel weekend tra il 14 e il 15 marzo (lunedì 16 potrebbe entrare in gioco in caso di ulteriori decreti), mentre tra sabato e lunedì prossimi ci sarebbero i recuperi della 26esima. Udinese - Fiorentina e Sampdoria - Verona si giocherebbero tra il 7 e l'8 marzo, il 9 marzo (a decreto scaduto) ci sarebbe il big match Juventus - Inter, Milan - Genoa, Parma - Spal e Sassuolo - Brescia.

LAZIO, INZAGHI INCROCIA LE DITA PER I RECUPERI DEI GIOCATORI

ATALANTA, GASPERINI ATTACCA LA LAZIO SULLA DATA DEL MATCH

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE