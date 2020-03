Coronavirus, il CONI: “Stop allo sport sino al 3 aprile”. Si ferma anche il calcio

Tutto fermo sino al 3 aprile. È la decisione del CONI, maturata dal presidente Giovanni Malagò e i presidenti federali riuniti nel pomeriggio per discutere dell’emergenza coronavirus. “Sospese tutte le attività sportive a ogni livello”, ma non solo. Si chiede al Governo di emanare un apposito decreto per superare quello attuale in corso di validità. Ora la palla passa al premier Conte e al ministro dello sport, Spadafora. Anche il calcio sarà fermo, con la ripresa possibile solo dopo il 3 aprile.

Pubblicato il 9/03 alle 18:00