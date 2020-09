DIRETTA - Calciomercato Lazio, desiderio Kumbulla ma Tare sonda le alternative

Dopo i colpi Muriqi e Fares, il mercato della Lazio si concentrerà soprattutto sulle uscite e sulla ricerca di un difensore per completare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Marash Kumbulla, ancora bloccato a Verona. Le richieste del presidente Setti hanno spaventato tutti, Tare si era tirato fuori dalla corsa a fine agosto, la Juventus era rimasta alla finestra a guardare, l'Inter in attesa di cedere Godin, non si muoverà in quella zona. Ecco quindi che il Verona, che ha già acquistato i sostituti e aveva ipotizzato una cessione dell'albanese, si ritrova con le mani legate. La Lazio, stando a quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, è tornata a trattare, sarebbe stata ribadita l'offerta di 20 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. I veneti non si sono smossi dalle richieste di 30/35 milioni di euro. La situazione è in fase di stallo, se entrambe le parti faranno un passo si potrà tornare a trattare, altrimenti i biancocelesti dovranno virare su altri profili.



LE ALTERNATIVE - Tare guarda con interesse da sempre alla Bundesliga. Il nome di Nastasic non trova conferme, qualche sondaggio è stato fatto per Kabak: classe 2000 che potrebbe liberarsi dallo Shalke 04 per una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro. Il turco ha già esordito anche in Nazionale. Koch ha scelto il Leeds, in passato è stato seguito Karim Rekik, centrale olandese dell'Herta Berlino. C'è poi la possibilità che Tare si giochi la carta Mister X. Il direttore sportivo è bravo a tenere nascoste le trattative.

USCITE – Lombardi, che l'altro ieri ha effettuato le visite di idoneità in Paideia resta in uscita. L'esterno, reduce da una buona stagione a Salerno, si allenerà a Formello in attesa di novità dal mercato, al di fuori del gruppo di Inzaghi. Sul piede di partenza restano sempre anche Wallace, Durmisi e Badelj. Il croato sembra vicinissimo al Genoa, mentre Bastos tra oggi e domani saluterà la Lazio e partirà per Instanbul: lo attendono i turchi del Basaksehir con cui è fatta da giorni.

Pubblicato il 9 settembre

