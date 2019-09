DIRETTA - Lazio - Roma 1-1: il derby finisce senza vincitori

Serie A TIM 2019-2020, 2° giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 1 settembre 2019, ore 18:00

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakoska; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Patric, Parolo, Berisha, Jony, Marusic, Cataldi, A. Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Juan Jesus, Smalling, Cetin, Veretout, Diawara, Pastore, Schick, Antonucci, Kluivert. All.: Paulo Fonseca.

Arbitro: Marco Guida (sez. di Torre Annunziata)

Assistenti: Carbone-Bindoni

IV uomo: Rocchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

FINE SECONDO TEMPO

90'+4' - Si dividono la posta Lazio e Roma: 1-1 è il finale nel derby.

90'+3' - Calcio di punizione sull'out destro per la Lazio, forse l'ultima occasione della partita.

90'+1 - Annullato gol alla Lazio. Lazzari aveva insaccato dopo un bel break di Correa, conclusosi col cross di Jony in posizione di fuorigioco però.

90' - Quattro i minuti di recupero in questo derby.

87' - Ultima sostituzione in casa Roma: fuori Florenzi, dentro Diawara.

85' - Altro incredibile palo della Lazio! Azione manovrata benissimo, poi scarico dentro per l'arrivo di Parolo che scarica un mancino sul montante. È il quinto legno dei biancocelesti, quanta sfortuna.

82' - Bravo Jony a scappar via a Santon, che allarga troppo le braccia e finisce per stenderlo.

78' - Cambia anche Fonseca inserendo Santon al posto di Zaniolo.

77' - Ultimo cambio in casa Lazio: è il momento dell'esordio di Jony, prende il posto di Lulic.

75' - Bella giocata di Dzeko a saltare di netto Acerbi, poi costretto al fallo e alla conseguente ammonizione.

71' - Iniziano a diventare tante le conclusioni della Lazio, stavolta non particolarmente brava a sfruttare un errore avversario. Correa riceve palla da Lulic ma strozza troppo il tiro con lo specchio completamente libero.

70' - È il momento di Parolo in casa Lazio, fuori uno stanco Milinkovic.

69' - Ammonizione inevitabile per Florenzi che trattiene per la maglia Correa pronto a partire in contropiede.

68' - Si rivede la Roma con un bello scambio tra Zaniolo e il lanciato Florenzi: bella la traccia radente in mezzo, ma nessun compagno a concludere.

65' - Cambio in casa Roma: dentro Pastore, lascia il campo Under.

64' - Incredibile occasione per Correa: Lazio vicinissima al vantaggio. Azione rocambolesca che termina con un uno due tra Immobile e Correa. Lo spagnolo è solo in area, evita un avversario, poi trova le manone di Pau Lopez bravo a restare in piedi ed evitare il gol subito.

62' - Giallo per Stefan Radu, che stende Pellegrini in progressione a ridosso del vertice destro dell'area di rigore biancoceleste.

60' - Buon momento della Lazio, ancora Luis Alberto pericoloso. Milinkovic gli apre la strada, Immobile porta via l'uomo centralmente, lo spagnolo calcia, ma troppo forte, spedendola in curva.

58' - IL PAREEEEGGIO DELLA LAAAAZIOOOOO! LUIS ALBERTOOOO! Recupero palla di Milinkovic e improvvisa imbucata per Immobile, intelligente a giocare di sponda per l'accorrente Luis Alberto che di piattone stavolta trafigge Pau Lopez.

57' - Lazzari fallisce il gol del pareggio. Apertura di Radu dalla sinistra e inserimento perfetto dell'ex Spal, che però di testa la schiaccia troppo e finisce per cestinare l'occasione.

54' - Immobile si becca l'ammonizione per proteste troppo veementi verso Guida.

52' - Roma compatta, Lazio poco lucida in fase di costruzione. L'avvio della ripresa favorisce i giallorossi, bravi a chiudere gli spazi ad una Lazio che deve ragionare di più senza troppa frenesia.

49' - Va alla conclusione Leiva, sporca quanto imprecisa per impensierire Pau Lopez. Prime trame da parte della Lazio, che prova a rispondere al rigore di Kolarov decisivo fin qui.

46' - Il primo pallone della ripresa è della Lazio che attaccherà da Curva Sud verso Curva Nord. La prima conclusione velenosa è di Zaniolo, mancino che termina abbondantemente alto dopo pochi secondi.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Termina il primo tempo, giallorossi avanti all'intervallo.

44' - Bel mancino di Kolarov dai trentacique metri su punizione, disinnescato in corner da Strakosha.

43' - Lazio che ora rifiata e lascia inevitabilmente il pallino alla Roma. Milinkovic stende Cristante sulla trequarti e regala di fatto una punizione ai giallorossi. Tre i minuti di recupero.

39' - Inzaghi non vuole rischi e richiama Luiz Felipe già ammonito: al suo posto c'è Bastos.

32' - Altra conclusione velenosissima di Immobile: ha tutto il tempo per mirare e calciare, ma sterza troppo e finisce per non inquadrare lo specchio.

30' - Giallo anche in casa Roma dopo un contrasto tra Lazzari e Zaniolo, ammonito il romanista.

26' - E arriva un altro legno, stavolta di marca romanista: fa doppietta Zaniolo, ancora col mancino da fuori.

25' - Il primo giallo del derby è per Luiz Felipe, fallo tattico a metà campo.

24' - Due clamorosi pali nel giro di un minuto per la Lazio. Sfortunatissima. Prima la sponda area di Milinkovic a imbucare per Immobile, che tutto solo mette troppa potenza e trova il montante. Poi Correa, dopo aver recuperato palla, incrocia e trova il palo alla sinistra di Pau Lopez. Incredibile!

20' - Si supera Pau Lopez sulla deviazione aerea di Immobile dopo un cross basso di Lulic. Mano aperta a toccare quanto basta per evitare il pari biancoceleste.

19' - Doccia fredda per la Lazio che aveva procciato benissimo a questo derby. Ora ci sarà solo da rimettere a posto le idee per la squadra di Inzaghi.

17' - La sblocca la Roma con Kolarov da calcio di rigore. Strakosha spiazzata e giallorossi avanti.

15' - Calcio di rigore per la Roma. Dzeko entra in area di rigore, poi crossando trova il braccio largo di Milinkovic. Nessuna esitazione da parte di guida.

11' - Roma che imposta ma senza mordente: il pallino è sempre della Lazio, coi giallorossi che sembrano voler attendere gli avversari per lasciare meno spazio possibile.

8' - Ancora Lazio in pressione: da destra verso sinistra Lazzari-Lulic, poi Luis Alberto arma il destro da fuori, impreciso però.

6' - Che partita, che derby! Pau Lopez non effettua il rinvio ma regala incredibilmente palla a Correa, scarico su Luis Alberto e quindi a Milinkovic. Destro radente, ma troppo debole. Chance sprecata.

5' - Pareggia il numero dei pali la Roma con un mancino potente di Zaniolo a incrociare: Strakosha è battuto, palo interno e palla che esce.

3' - Occasione doppia per la Lazio! Prima il palo di Leiva con un bolide da fuori, poi conclusione di Lazzari respinta in angolo da Fazio.

2' - Subito arrembante la Lazio con Acerbi in una inusuale posizione di esterno sinistro: difensore poi steso in modo duro da Florenzi che si prende il primo rimprovero di Guida.

1' - La Roma fa girare il primo pallone della gara attaccando da destra verso sinistra in completo giallorosso. Classico biancoceleste per la Lazio di Inzaghi.

PRIMO TEMPO

Scenografia imponente della Curva Nord a dedica di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà biancoceleste scomparso lo scorso 7 agosto. Intanto squadre in campo per il rituale prepartita, il derby sta per partire.

Dopo aver ultimato il riscaldamento le due squadre fanno rientro negli spogliatoi. In campo è il momento del tradizionale volo di Olympia sulle note di Vola Lazio Vola. Siamo ufficialmente entrati in clima derby, con il fischio d'inizio ormai sempre più vicino.

50mila le presenze all’Olimpico: pienone tra Curva Nord e Tribuna Tevere, riservate ai soli tifosi della Lazio. Classico settore vuoto in Distinti Sud Est per il caro biglietti. Coreografie pronte su entrambe le sponde, con la Nord pronta ad uno scenografia dedicata a Fabrizio Piscitelli, ex capo ultrà biancoceleste scomparso lo scorso 7 agosto.

Problemi per la Roma, poco prima del derby con la Lazio. Durante il riscaldamento Davide Zappacosta ha accusato un problema al polpaccio e ha interrotto immediatamente il riscaldamento. Avvicinatosi alla panchina, l'ex Chelsea dopo un breve consulto con lo staff medico ha deciso di alzare bandiera bianca. Guai al polpaccio sinistro, dunque dentro Kluivert ad agire sulla trequarti con Florenzi che rientra sulla corsia destra della difesa.. Simone Inzaghi, invece, si affida all'11 collaudato: Immobile sarà supportato da Correa, rispetto alla trasferta di Genova l'unica novità è l'impiego dal 1' di Lucas Leiva al posto di Parolo.

Un derby a maniche corte, atipico quanto affascinante: il calendario mette difronte Lazio e Roma solo alla seconda giornata di campionato. All'Olimpico lo show è pronto a partire e noi de Lalaziosiamonoi.it siamo pronti a raccontarvelo Live. Computer o smartphone alla mano, tra poco si parte!

