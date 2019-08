Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: il dato della vendita

Si chiude la campagna abbonamenti della Lazio: alle ore 19 di oggi, infatti, era fissato l'ultimo termine possibile per sottoscriverlo. Una chiusura anticipata, per evitare che la vendita degli abbonamenti si accavallasse con quella dei biglietti per il derby (prevista la partenza nella giornata di domani). La società biancoceleste non ha ancora diffuso il dato ufficiale della campagna per la stagione 2019/2020: il numero definito di abbonamenti venduti si conoscerà solo lunedì. Ma sicuramente è stata raggiunta quota 19.300 (secondo gli ultimi aggiornamenti, verso le 17 di oggi). Da notare, poi, un incremento in proporzione di vendite nelle due Tribune, in particolar modo in Tevere, con una crescita del 10%. I tifosi biancocelesti hanno replicato il trend raggiunto lo scorso anno, quando una prima campagna si concludeva con 19 mila abbonamenti venduti, una successiva con un altro migliaio. Anche quest'anno, comunque, ci sarà una seconda finestra dedicata agli abbonamenti: inizierà dopo il derby e si concluderà a ridosso della sfida contro il Parma, prevista per il 22 settembre. Tutti i dettagli verranno comunicati nelle prossime settimane dalla società laziale.

Pubblicato il 23 agosto alle ore 19:00