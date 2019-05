Lazio, Inzaghi e Lotito verso il terzo incontro: contratto e mercato i nodi

Chiuso il campionato, ora c’è la questione Simone Inzaghi da risolvere. Il futuro del tecnico laziale, che anche ieri si è celato dietro il silenzio, potrebbe decidersi tra oggi e domani. Quando andrà in scena il terzo, e forse ultimo, incontro con Lotito. Nel pomeriggio intanto l’allenatore biancoceleste, alle 15.30, è atteso al Circolo Canottieri Aniene per i tradizionali premi Ussi Roma ma la sua presenza potrebbe non essere scontata. Ieri a Torino, con il diesse Tare, si è parlato di mercato e obiettivi. Con il presidente il vertice si sposterà invece più sul lato economico: un triennale da 2 milioni l’offerta al tecnico biancoceleste, la cui permanenza resta incerta. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha provato a rinviare i discorsi al ritorno dagli Stati Uniti (a fine settimana la partenza con la famiglia) spingendo per rimanere con lo stesso accordo in scadenza nel 2020. Ipotesi respinta da Lotito, nonostante le parole di Tare prima del Torino abbiano aperto anche a questa possibilità. La soluzione potrebbe essere allora nel mezzo con un prolungamento fino al 2021. Di certo servirà concordare prima sulla rivoluzione della rosa (Inzaghi avrebbe chiesto otto acquisti). Le prossime 48 ore potrebbero segnare la svolta.

INZAGHI, LE RICHIESTE A LOTITO

LAZIO, INZAGHI CHIUDE OTTAVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE