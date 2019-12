Lazio, Jony: “Abbiamo meritato la vittoria. Ora sento la fiducia…”

Jony, autore dell’assist vincente per il gol di Felipe Caicedo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la vittoria dei biancocelesti contro il Cagliari: “Ora sento la fiducia, anche con il minutaggio. La Lazio ha meritato di vincere per quanto mostrato, per i ritmi alti, la voglia di mettere in difficoltà il Cagliari. Dal minuto 60’ abbiamo avuto il controllo assoluto, abbiamo attaccato per tutta l’ultima mezz’ora. La felicità è immensa. Per me era importante, provo sempre ad approfittare dei minuti che mi dà il mister, ed oggi sono contento di aver aiutato la squadra con questo cross. Era importante vincere per continuare nelle prime posizioni e per prendere fiducia per la partita di Supercoppa, che sarà difficile. Fortunatamente, stiamo vivendo un ottimo momento. Tifosi? Molte volte è difficile adattarsi al ritmo della partita. E’ stato bello vincere con il popolo biancoceleste sugli spalti, sto acquisendo fiducia e sicurezza”.

L'esterno spagnolo è poi intervenuto anche in mixed zone: "E' stata una grande prestazione di tutta la squadra, soprattutto nel secondo tempo. Gli ultimi 35 minuti sono stati praticamente un dominio. Sappiamo che se ci crediamo fino in fondo con questa determinazione possiamo ottenere la vittoria. Nel primo tempo il Cagliari pressava tantissimo ma con il passare dei minuti siamo venuti fuori riuscendo a ribaltare il risultato. La squadra ci crede sempre fino all'ultimo secondo, siamo consapevoli dei nostri mezzi e tutti lottiamo per lo stesso obiettivo. Partita della svolta per me? Spero di sì, sto accomulando minuti sulle gambe e maggior fiducia. Non è semplice, è un altro calcio rispetto a quello a cui ero abituato. Il primo anno è sempre più complicato, sto giocando anche in una nuova posizione rispetto a quella a cui ero abituato, ma con l'aiuto dell'allenatore, dello staff tecnico e dei compagni sento che sto crescendo molto".

OBIETTIVI - "Cerchiamo di rimanere in alto in zona Champions che credo sia trafuardo che dobbiamo raggiungere. A fine stagione vedremo dove saremo. Dobbiamo pensare partita dopo partita. La Supercoppa? La Juve avrà voglia di rivincita dopo la sconfitta in campionato. C'è un palio un titolo, siamo in un buon momento e cerchermo di vincere. Lulic? Come tutti i compagni mi sta aiutando ad integrarmi in questo nuovo ruolo e a comprendere tutti gli automatismi di squadra che pian piano sto assimilando".

