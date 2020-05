Lazio, l'infermeria: Leiva ok, Strakosha e Vavro verso il rientro

Arrivano buone notizie in casa Lazio per quanto riguarda i recuperi dei giocatori infortunati. Lulic rientrerà il 3 giugno, ma avrà bisogno successivamente di diverse settimane per eseguire un piano di preparazione individuale e mirato. La speranza è di riaverlo per lo sprint finale del campionato. Ieri nel primo pomeriggio Lucas Leiva si è presentato presso la Clinica Paideia. Un controllo al ginocchio per il brasiliano, dopo l'operazione subita. Il recupero procede bene, nei giorni scorsi si è allenato insieme alla squadra, oggi dovrebbe fare lo stesso. Ai box c'è anche Vavro, che ieri ha lavorato in modo differenziato ma a breve tornerà in gruppo. Si era fermato durante la quarantena a causa di uno stiramento agli adduttori. Proto rientrerà dal Belgio il 3 giugno, Strakosha invece sta smaltendo l'infiammazione al metatarso. Nulla di grave per lui, è stato gestito con cautela visti i tempi di sosta molto lunghi.

Pubblicato il 27-05 alle 09.20