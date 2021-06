Lazio, Lotito su Sarri: “Tecnico giusto per raggiungere i nostri obiettivi”

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 - Direttamente dal sito ufficiale della società, Claudio Lotito commenta l'approdo di Sarri sulla panchina della Lazio. Ecco le parole del presidente: "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".

In casa Lazio è il Sarri-day! Dopo la firma del contratto è arrivato l'annuncio social dell'approdo dell'ex Napoli sulla panchina biancoceleste. E ora, sono giunte puntuali le parole di Claudio Lotito. Il presidente del club capitolino, intervenuto ai microfoni dell'Adnkronos, ha espresso la propria soddisfazione per la mossa di calciomercato: “Abbiamo portato a termine gli impegni presi, con un allenatore che consentisse alla società di poter sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società”.

