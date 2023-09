Lazio, perso l'effetto Champions: con il Monza è solo 1-1

La Lazio non si sblocca in campionato. All’Olimpico la squadra di Sarri rimedia solo i fischi dell’intero stadio. I biancocelesti regalano una prestazione con più ombre che luci e nemmeno il ritorno al gol di Immobile serve alle aquile per portare a casa il match. Il rigore del capitano non basta perché il Monza trova il pari grazie a Gagliardini, ma crea molte più occasioni dei capitolini. Una prestazione opaca quella della Lazio che non è mai riuscita a impensierire i brianzoli. Nemmeno i cambi di Sarri cambiano la sfida con i biancocelesti che chiudono praticamente senza tiri nello specchio avversario. E ora la situazione preoccupa e non poco. Perso il mordente ammirato martedì in Champions League, ora per Immobile e compagni è tempo di rimboccarsi le maniche perché non c'è più tempo da perdere.

FORMAZIONI - Sarri cambia quattro uomini rispetto al match di martedì. Prima da titolari per Guendouzi e Isaksen, mentre tornano dal primo minuto Hysaj e Cataldi. Kamada, escluso dall’undici iniziale, si scalda per farsi trovare pronto visto il fastidio alla caviglia di Luis Alberto.

PRIMO TEMPO - La Lazio inizia più vivace rispetto alle ultime apparizioni in campionato. Il Monza di Palladino, però, non è venuto all’Olimpico per fare da comprimario e risponde spingendo molto a destra con Ciurria. Colombo è molto vivace e due sue conclusioni non vanno lontane dai pali di Provedel. Zaccagni si accende sulla sinistra e all’11’ Ciurria lo stende in area e Abisso indica il dischetto. Immobile resta glaciale dagli undici metri e trasforma. Il Monza non si perde d’animo e reagisce subito: Dany Mota insacca, ma la rete viene annullata per il netto fuorigioco del portoghese. Gli ospiti insistono e la Lazio è un po’ troppo passiva e soffre troppo i brianzoli. Ciurria continua a spingere sulla sinistra e la difesa delle aquile non riesce a contenerlo. Sull’ennesima iniziativa arriva il pareggio dei biancorossi: cross velenoso su cui si avventa Gagliardini che batte Provedel. Biancocelesti che provano a reagire, ma senza creare occasioni degne di nota. Prima dell’intervallo altra grande chance per la squadra di Palladino, ma il colpo di testa di Dany Mota finisce sul fondo.

SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con la Lazio che spinge sulle sinistra, Zaccagni al 49’ si accentra e calcia, ma il pallone esce lontano dalla porta difesa da Di Gregorio. Immediata la risposta del Monza con Gagliardini dal limite, ma anche lui difetta in precisione. Il gioco della Lazio si sviluppa sempre sulla corsia mancina. Zaccagni e Immobile costruiscono bene al 54’, il bolide dal limite di Luis Alberto esce di poco. Al 55’ triplo cambio nella Lazio con Vecino, Felipe Anderson e Pellegrini al posto di Guendouzi, Isaksen e Hysaj. I cambi sembrano sortire l’effetto sperato perché Immobile ha subito una grande chance, ma il suo tiro colpisce il palo a Di Gregorio battuto. Poco dopo angolo di Cataldi e testa di Vecino, palla fuori di poco. Lazio che continua a essere imprecisa negli ultimi venti metri e il Monza si difende con ordine provando poi a ripartire. Al 71’ Provedel si oppone a Colpani, mentre poco dopo il centrocampista spara alto una buona occasione. L’Olimpico inizia a farsi sentire, ma la squadra di Sarri sembra imbambolata. Kyriakopoulos costringe Provedel a superarsi con una conclusione mancina dalla distanza che il portiere tocca in angolo. Pablo Mari trova la rete del 2-1, ma un fuorigioco precedente annulla la rete degli ospiti. Sarri si gioca le carte Rovella e Pedro al posto di Cataldi e Zaccagni per il rush finale. All’87’ un erroraccio del Monza lancia Immobile che viene anticipato da Di Gregorio. Non accade altro nei cinque minuti di recupero e la Lazio esce con un pareggio e i fischi dell’Olimpico.