Lazio, si studia il rinnovo di Milinkovic: Sergej sempre più top player

Un Sergej da impazzire. Gran debutto stagionale per Milinkovic-Savic, contro la Sampdoria è risultato uno dei migliori in campo. Record di duelli vinti e al top per quanto riguarda i passaggi offensivi. Un giocatore così fa la differenza, ecco perché la Lazio non ha ceduto alle (basse) offerte estive. Anzi, secondo la rassegna di Radiosei, patron Lotito è pronto a rilanciare. No a richieste last minute, a Formello preparano invece un adeguamento contrattuale. L’agente Kezman è a Roma, ha accompagnato il giovane Pavlovic. Già da ora si gettano le basi per un nuovo contratto da far firmare magari a settembre, a mercato chiuso. Sergej è in scadenza nel 2023, probabile che la durata non venga allungata. Dopo il rinnovo di un anno fa guadagna 3 milioni di euro più bonus. Solo Immobile ha un ingaggio maggiore. Si prevede un ritocchino, un premio di riconoscenza per uno dei giocatori più forti che la Lazio può vantare.

Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Occhi su Ayew"

Lazio, l'omaggio dei tifosi dell'Inter a Diabolik: la coreografia - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 27/06 alle 07.33